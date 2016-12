Rottenburg Platz für die ältere Generation

Rottenburg-Ergenzingen. Auch in Ergenzingen trägt man dieser Entwicklung Rechnung. Eine neues Pflegeheim soll in Ergenzingen entstehen. Der Wettbewerbsausschreibung stimmte der Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig zu.

Ausgeschrieben wird der Wettbewerb von der Stadt und der Hospitalstiftung. Im Ideenteil geht es um die städtebauliche Neuordnung des östlichen Öchsner-Areals in Ergenzingen.

Dabei kann der Standort des neuen Gebäudes relativ frei gewählt werden, weil neben dem Pflegeheim auch Ein- und Mehrfamilienhäuser auf diesem Gebiet ihren Platz finden sollen. Besonderes Ziel ist es schließlich, so im Realisierungsteil, ein neues Pflegeheim mit 3345 Quadratmetern Fläche zu bauen.