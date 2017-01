Rottenburg Pläne sind beschlossene Sache

In Eckenweiler werden drei Baugrundstücke neu geschaffen. Der Gemeinderat stimmte den Vorschlägen der Verwaltung zu. Besonders vom Anwalt eines anliegenden Obstbauern waren Anregungen gekommen, die bestmöglich in die Pläne eines Mischgebiets eingearbeitet wurden. So konnte der Satzungsbeschluss gefällt werden.

In Ergenzingen handelt es sich um das Gewerbegebiet "Höllsteig". Während sich in "Ergenzingen Ost" größere Firmen niedergelassen haben, wird hier Raum geschaffen für kleinere, regionale Firmen. Erste Pläne hatte es hierfür bereits 1985 gegeben, "deshalb ist das alles nichts Neues", so Reinhold Baur. Nach wie vor könnte die Öffentlichkeit, anders als dies befürchtet wurde, hier ihre Belange einbringen. Deshalb stimmte der Gemeinderat der Einleitung zur Änderung des Flächennutzungsplanes zu.