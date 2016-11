Rottenburg Pilzbelastung macht Sorgen

Im Landkreis Tübingen gibt es derzeit 13 000 Hektar Ackerflächen, 7000 Hektar Grünflächen sowie 3500 Hektar in der fünfjährigen Fruchtfolge. Hier werde der nachhaltige Ackerbau umgesetzt, von dem momentan alle reden würden. 56 000 Streuobstbäume werden darüber hinaus derzeit von den Landwirten im Kreis gepflegt. 3300 Hektar sind Ökofläche, und auf 180 Hektar Fläche wurde eine Blühmischung ausgebracht. Erleichtert zeigte sich Michael Bilger darüber, dass der Milchpreis derzeit anzieht. "Es war ein tiefes Tal, welches wir durchschritten haben", bilanzierte er. Man sei aber dennoch "weit weg von den guten Jahren mit 40 Cent pro Liter".

Die Schweinepreise seien abgestürzt, und die Rinderpreise dümpelten derzeit so vor sich hin. Auch beim Getreide sei man weit weg von dem, was man sich vorgestellt habe. Bei der Milchproduktion habe es in den vergangenen 15 Jahren eine zehnprozentige Steigerung gegeben. Baden-Württemberg konnte seine Milchproduktion halten. Der Selbstversorgungsgrad liegt bei 60 Prozent in Baden-Württemberg, 40 Prozent der Milch müssen importiert werden.

"Damit sind wir weit weg von einer kompletten Selbstversorgung", sagte Bilger. Bei Schweinen sieht es nicht viel anders aus. Hier liegt der Selbstversorgungsgrad bei 50 Prozent, deutschlandweit sind es 120 Prozent. Auch hier sei man auf den Import angewiesen. Die Zuchtsauenzahl sei nach unten gegangen, die Schweinemast habe aber zugenommen. Bei den Rindern liegt der Selbstversorgungsgrad in Baden-Württemberg bei 60 Prozent, hier gebe es durchaus einen Bedarf.

Bilger lobte die gute Versorgungslage in der Bundesrepublik. Wichtig sei es für die Landwirte, in Zeiten wie diesen ein Polster anzusetzen, da es besonders im Schweinebereich Zyklen gebe, mit denen man klarkommen müsse.

Kritisch sei für die Landwirte das Wetter im Sommer gewesen, hier führte sein Kollege Reutter aus, dass besonders der Getreidepreis gelitten habe. Problematisch sei auch die Fütterung der Tiere mit Soja, da hier Tannin und Fett enthalten sei. Auch müsse es Lösungen geben, etwa für kupierte Ferkel.

Reutter betonte, dass die landwirtschaftliche Arbeit von Fungizideinsatz gegen Pilze geprägt gewesen sei, es habe hohe Pilzbelastungen gegeben. Hier waren all jene Landwirte fein raus, die auf pilzresistente Sorten gesetzt hatten, etwa im Biobereich. Die Erlöseinbußen beim Getreide lagen bei bis zu 50 Prozent. "Viele Ackerbauern haben die schwarze Null nur sehr schwer erreicht."