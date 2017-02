Rottenburg Physikalische Experimente überzeugen die Juroren

Der 13-jährige Mats Raaf beschäftigte sich mit dem Magnus-Effekt. In einem selbst gebauten Windkanal platzierte er eine Rolle, aufgehängt in einem Metallgestell auf einer Waage. Durch den Luftstrom wurde die Rolle an der Oberseite beschleunigt, an der Unterseite entstand dadurch Druck, der die Rolle nach oben presst. Das bestätigte die Waage, die bei eingeschaltetem Windkanal ein geringeres Gewicht der Rolle verzeichnete. Im nächsten Schritt will Mats Raaf ein Modellflugzeug auf Basis seiner Messergebnisse anfertigen.

Nils Raaf entwickelte eine Idee aus dem Jahr 2015 weiter. Im Vorprojekt wurde eine Methode zur elektronischen Messung des Düngemittelgehaltes im Boden entwickelt, die auf der Leitfähigkeit von Salzen basiert. Der damalige Versuchsaufbau war dem 17-Jährigen zu groß und aufwendig für den Hausgebrauch, also entwarf er eine handlichere Lösung. Mit einem Microcontroller anstelle des großen Versuchsaufbaus gelang ihm dieselbe Messung. Der nächste Schritt wäre eine Frage des Designs, denn in dieser Größe lässt sich die Technik mühelos in einen Stift packen.