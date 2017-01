Rottenburg Party statt Arbeit bei Wind und Wetter

Allerdings habe die Bereitschaft der Mitglieder zum Helfen immer mehr nachgelassen. Zudem habe der Verein immer um Traktoren und Wagen schauen müssen, was immer schwieriger geworden sei.

Andere Vereine wie Feuerwehr, SV oder Narrenzunft haben die selben Probleme

Hiervon konnte der zweite Vorsitzende Stefan Daub ein Liedchen singen, der die Altpapiersammlungen in den letzten drei Jahren organisierte. Zuvor lag diese Aufgabe in den Händen von Bernd Edele.­ "Immer wieder gab es Klagen, dass sich zu wenige Leute in die Teilnehmerlisten eingetragen haben", weiß Margarete Straub. Zwölf Leute, davon zwei Traktorfahrer, habe man immer gebraucht.

Ortsvorsteher Horst Schuh hatte noch bei den anderen Vereinen wie Feuerwehr, Narrenzunft oder Sportverein angefragt, ob sie diese Aufgabe übernehmen könnte – allerdings gab es dort kein Interesse, da es auch dort am bereitwilligen Personal gemangelt hätte.

Die Ausgaben müssen nun anderweitig gestemmt werden. Neben dem Dirigenten fallen auch Kosten für Instrumente oder für die Ausstattung am Neckarfest oder der Hocketse an. Hier greift der Musikverein Baisingen nun auf zwei Veranstaltungen zurück.

Hier hatte man bei den Feierlichkeiten zum 90-jährigen Bestehen vor zwei Jahren einen echten Glücksgriff gemacht. Dort wurde eine 90er-Jahre-Party angeboten, die hervorragend lief. Daher wird die Veranstaltung seitdem im April wiederholt.

Hinzu kommt die beliebte Bierbörse im Oktober, sodass das benötigte Geld über diese Veranstaltungen zusammenkommt. Der Vorteil: "Das ist kein Riesenaufwand und wir müssen dann nicht alle sechs Wochen bei Wind und Wetter raus wie bei der Altpapiersammlung", sagt Margarete Straub.