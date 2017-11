Rottenburg Parkhaus erstrahlt in hellem Glanz

Rottenburg. Neues Licht wurde installiert, LED-Lampen eingebaut, die Wände weiß gestrichen, die Parkbuchten neu gekennzeichnet. Alles in allem ein freundliches Bild. Eltern- und Behinderten-Plätze wurden eingerichtet.

Warum aber hat es so lange gedauert bis zur Fertigstellung? "Das stimmt so nicht", sagte Martin Beer als Geschäftsführer der Stadtwerke zur These, dass es eine Verzögerung gab. "Im Gegenteil, wir sind der Zeit voraus, der Einzelhandel hat dringend um eine frühzeitige Fertigstellung gebeten, diesem Wunsch sind wir nachgekommen."

Salzwasser greift Träger an