Rottenburg Ort der Bildung und des Wohlfühlens

Für Petra Jugl eröffnete sich in der Bibliothek die große Welt der Literatur auf allen Ebenen –­ ob Kinder- Sach-, oder Reise-Bücher. Es gab nichts, was ihr und ihren Mitarbeiterinnen "unlesenswert" gewesen wäre und ist.

Dabei zeigt sich, dass ihre Mitarbeiterinnen Renate Schäfer und Jutta Schneider eigentlich "zur Einrichtung gehören". Sie waren von Anfang an mit Herz und Seele dabei. Angela Siebecke-Sauerwein vervollständigt das Team in jeder Beziehung.

"Herz, was willst Du mehr", denkt man sich, wenn man durch die Räume spaziert. Es gibt kaum ein Thema, zu dem nicht Bücher oder Zeitschriften angeboten werden: Deko, Kochen, Kunst, Kultur, Krimis oder Biografien reihen sich aneinander. Hinzu kommen Spiele für jedes Alter, CDs, Zeitschriften. Kurzum, es gibt kaum ein Thema, zu dem sich nicht ein entsprechendes Buch, eine Zeitschrift oder ähnliches finden lässt. Bei allen Fragen steht das Team hilfsbereit zur Seite.

Der Gedanke: "Eine Bücherei ist halt ein Gebäude mit Büchern" ist in Neustetten völlig fehl platziert. Vielmehr ist es ein Treffpunkt vielerlei Schichten: Mütter mit Kindern, Opa mit Enkel, Papa mit den Töchtern, junge Mütter im Austausch oder "gestandene Männer", die gerade Literatur für den Garten und/oder Werkzeuge suchen.

Auch die ältere Generation kann sich hier einloggen

Sitzecken laden ein, für die Kids gibt es Kuschelsäcke, hinzu kommen ein Kaffee-Angebot, ein Lesebalkon – und zwei Laptops laden zum digitalen Stöbern ein. Die Idee, den Internetzugang in der Bücherei nutzen zu können, ist genial. Die ältere Generation, oder Menschen, die keinen Internetzugang haben, können sich so einloggen. Ohne Hast oder "Besserwisserei" wird jedem geholfen.

Man glaubt es kaum, es wird "eLearning" angeboten. Mit einem Leseausweis der Bücherei kann man sich am eigenen PC, Laptop, Tablet oder Smartphone weiterbilden – und das ohne zusätzliche Kosten.

Der 30. Geburtstag der Bücherei wurde nun gefeiert. Jutta Schäfer und Petra Jugl hatten Muffins gebacken und jeder bekam davon, so viel er wollte, denn sie waren "saugut". Erstaunlich waren die vielen Kinder, die sich benehmen konnten und genau wussten, was sie an Büchern wollten. Ein Töchterlein kritisierte ihre Mutter: "Du bist nicht hier zum Schwätzen, sondern um Bücher auszusuchen".

Die Bücherei nimmt ihre soziale Aufgabe sehr ernst ohne "erhobenen Zeigefinger", man wünscht sich mehr solcher Einrichtungen mit so einem Super-Team.