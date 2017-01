Rottenburg Obernau an vielen Stellen deutlich aufgewertet

Dieser erhielt vom Kindergarten einen mit Süßigkeiten geschmückten Baum, den die Kinder in einem orangeroten Bus aus Pappe beförderten. In dem Kartonbusle fuhren sie in die Halle rein, und es war schon toll, dass sogar die Lichter am Bus leuchten konnten.

Die Kinder sangen für Horst Schröder, der ihnen den Bus besorgt hatte, der sie in den Kindergarten bringt, natürlich auch mehrere Lieder.

Danach hielt der neue Ortsvorsteher Reinhard Buchholz seine Laudatio für Schröder, in der er Marksteine und Höhepunkte anklingen ließ. So sei die Gestaltung der Ortsmitte Horst Schröder zu verdanken, ebenso habe Schröder zwei Mal das Hartmann-von-Aue-Fest ermöglicht.