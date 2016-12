Rottenburg Oberbürgermeister Neher ist stolz auf seine Stadt

Viele der Bewohner vom Haus am Hospitalgarten und vom Haus Katharina verfolgten das Ständchen im Freien und sangen innig Lieder wie "Stille Nacht", "Macht hoch die Tür" oder "Tochter Zion" mit. Mehr als eine Stunde lang spielten die Musiker Weihnachtslieder für die kranken Menschen. Doch auch die Hospitalküche verwöhnte die Bewohner, die über Weihnachten in den Alten- und Pflegeheimen blieben. So gab es an Heilig Abend etwa Schinken, Käse und Fisch auf festlichen Platten. Am Weihnachtstag dann wurden die Bewohner mit Hirschgulasch, Spätzle und Preiselbeeren sowie mit Salat verwöhnt. Am gestrigen Zweiten Weihnachtsfeiertag gab es Schweineroulade nach Jäger Art mit Rösti, und an Silvester wird es Fleischküchle mit Kartoffelsalat geben. Neujahr beginnt dann mit Braten und Knödeln. Hospitalverwalter Günther Danner meinte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass einige der Patienten auch nach Hause durften.

Erstmals feierte der neue Bürgermeister Hendrik Bednartz am Heiligen Abend mit, doch die Ansprache hielt wie gewohnt Oberbürgermeister Stephan Neher. Er kritisierte, dass manche die Botschaft des Friedens nicht verstünden. Hasserfüllt ginge es in einigen Regionen der Welt zu, es gebe Krieg und Terror. Doch der Terror sei auch nach Deutschland gekommen – der Anschlag von Berlin habe ihn tief erschüttert. Doch solle dennoch die Weihnachtsbotschaft in die Herzen der Menschen kommen. Man müsse friedlich miteinander reden. Er hoffe, dass die Menschen endlich die Friedensbotschaft begreifen.

Neher betonte, er sei stolz auf Rottenburg, wo bei der Aufnahme der Flüchtlinge und ihrer Integration viele Bürger ehrenamtlich mitwirken würden. Ohne bürgerschaftliches Engagement sei vieles nicht möglich, aber viele Bürger würden sich in Rottenburg und den Stadtteilen engagieren. Es gebe viele sozial engagierte Menschen in Rottenburg. Diesen dankte Neher, nicht zuletzt auch den Musikern der Stadtkapelle.