Rottenburg OB favorisiert Sprollstraße für die VHS

Rottenburg. Am Dienstagabend musste man Verlängerung beantragen, sodass es am nächsten Abend weiterging (wir berichteten). In der folgenden Sitzung wurden die Anträge der Fraktionen verhandelt.

Die Fraktionen der WIR, der SPD, der Grünen und der Jungen Aktiven stellten den gemeinsamen Antrag, die Planungsrate für die Komplettsanierung der VHS mit Kindergartenauslagerung und Neubau sowie einer Tiefgarage von 70 000 Euro auf 100 000 Euro zu erhöhen. Auch wurde die Sanierung des Rettungszentrums beschlossen, welches derzeit von der VHS mitgenutzt wird. Oberbürgermeister Stephan Neher sprach sich für einen Standort Sprollstraße für die VHS aus. Hier wird ein Gesamtkonzept für den Umbau favorisiert.

Länger diskutierte der Gemeinderat über den Antrag der Linken-Fraktion für ein gebührenfreies Mobilitätsticket im Rottenburger Stadtverkehr. Dies soll laut Antrag der Linken für Hartz-IV-Bezieher eingeführt werden. Emanuel Peter von der Linken betonte, dass Mobilität eines der zentralen Bedürfnisse von Menschen sei. Markus Braun vom Ordnungsamt meinte, dass dies im Naldo-Gebiet mit der Kreisbonuscard gut abgedeckt sei. Man wolle auch auf die Einführung eines Sozialtickets warten, so Oberbürgermeister Neher. Der Antrag der Linken wurde letztlich abgelehnt.