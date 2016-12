Rottenburg Nur ein Weg beim Niveau: nach oben

Eine Matinée mit dem Yellow String Quartet ist für den 2. April geplant. Die Matinée mit Frühstück beginnt um 11 Uhr, gespielt werden Werke von Frank Zappa, Igor Strawinsky, Joseph Haydn und Terry Riley.

Zurzeit macht das Danish String Quartet von sich reden. Es konzertiert am 7. Mai in der Zehntscheuer mit Werken von Ludwig van Beethoven, Rolf Wallin sowie Nordic Folk Music. Die Komposition von Rolf Wallin ist eine Uraufführung.

Am 2. Juli wird das Arundo Klarinetten Quartett mit Musikern aus der Raumschaft Rottenburg in der Zehntscheuer eine Matinée geben. Gespielt werden Werke von Tommaso Albinoni, Ference Farkas sowie Jean Francaix und Mike Curtis.

Am 17. September wird das Belcea Quartett konzertieren. Es ist ein Gesprächskonzert, bei dem Werke von Beethoven und weiterer Komponisten im Mittelpunkt stehen werden. Das Belcea Quartett ist eines der führenden Quartette mit Weltruf.

Eine Jazz-Matinée ist für den 15. Oktober geplant. Konzertieren wird dann das Julia Hülsmann-Trio. Julia Hülsmann ist eine der besten deutschen Pianistinnen. Am 12. November darf man auf das Klavierkonzert mit der Piano-Virtuosin Natalia Ehwald gespannt sein. Sie spielt Werke von Dimitri Schostakowitsch, György Ligeti, Robert Schumann und Sergej Prokofiew.

Beenden wird die Konzertreihe das Konzert am 3. Dezember mit dem Geiger Kirill Troussov und der Ausnahme-Pianistin Alexandra Troussova. Das Duo spielt Werke von Alfred Schnittke, Francis Poulenc und Maurice Ravel.

Am 31. Dezember 2017 ist ein Silvesterkonzert im Weggental geplant, auftreten wird das Ensemble "Singer Pur". Der 31. Tag für Neue Musik wird am 18. November stattfinden, es konzertiert Marton Illis mit seinem Ensemble, darunter Teodoro Anzellotti am Akkordeon. Der Open Air Jazz findet am 28. Juli statt, die Sommernachtsklassik am 29. Juli.

Übrigens: Für das diesjährige Silvesterkonzert mit dem süddeutschen Kammerorchester Pforzheim in der Wallfahrtskirche Weggental gibt es noch einige Restkarten.