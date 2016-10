Rottenburg Niedriger Ölpreis senkt Bedarf an Brennholz

Mit den in diesem Jahr verkauften 3900 Festmetern Polterholz können etwa 1000 Haushalte mit Brennholz versorgt werden.

Flächenlosholz wird vor allem in gut erreichbaren Lagen weiterhin nachgefragt. Was den Förstern auffiel, waren extreme Witterungssituationen, die gehäuft auftreten. So war die zweite Jahreshälfte 2015 deutlich zu trocken und zu warm. Im vergangenen Winter lag die Tageshöchsttemperatur nur an drei Tagen leicht unter null Grad Celsius.

Eschentriebsterben bereitet auch im Stadtwald Probleme

Der Anteil der zufälligen Nutzungen liegt in diesem Jahr bei etwa 2400 Festmetern beziehungsweise bei rund 20 Prozent des Gesamteinschlags. Deutlich mehr Probleme bereitete der Käfer- und Dürreholzanteil, der dem trockenen und warmen Wetter geschuldet ist.

Sorgen bereitet der Gesundheitszustand der Eschen, die auch im Stadtwald stark vom Eschentriebsterben betroffen sind. Viele Eschen haben zurzeit weniger als die Hälfte der normalen Blattmasse.

Auch Reparaturarbeiten wurden durchgeführt. So wurde am Grillplatz Nagelshütte eine neue Sitzgarnitur aufgestellt und für den Spielplatz Schadenweiler ein neues Spielgerät beschafft. Im Bereich der neuen "Stadtwaldrunden" haben städtische Waldarbeiter einige neue Sitzbänke aufgebaut. Für das Holzbildhauersymposium im September im Schänzle wurde Holz aus dem Stadtwald verwendet.

Für das Forstwirtschaftsjahr 2017 ist ein Holzeinschlag von 16 800 Festmetern geplant. Für die Kulturbegrünung sind 6000 Pflanzen vorgesehen. Die Förderung der Naturverjüngung ist auf 120,6 Hektar Fläche geplant.