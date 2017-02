Rottenburg Nicht nur die Marienkäfer sind da

Als Trend war zu verzeichnen, dass die Jugendlichen in Mottoverkleidungen als ganze Gruppe kamen – da war die gesamte Clique etwa als Marienkäferchen verkleidet oder als Rosarote Panther. Auch wurden bedeutend weniger Krankenschwestern und Ärzte gesichtet als in den Vorjahren, auch Cowboys waren eher Mangelware.

Die Band McSunday ließ die Wände wackeln und haute einen Fasnetshit nach dem anderen heraus. Mehr als 1000 Narren verwandelten die Festhalle bis in die frühen Morgenstunden in ein närrisches Tollhaus. Es gab eine Bar, die ständig umlagert war, sowie einen Bierstand. So blieben auch bei der flüssigen Verpflegung keine Wünsche offen.