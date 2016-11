Rottenburg Nicht nur die "Frechen Zwerge" sind dabei

Und so war das Angebot breit gefächert: Vom selbst gestrickten Pulswärmer über genähte Handytäschchen bis hin zur Betondeko oder Geschenken aus der Küche reichte das Angebot. Die Nähgruppe zeigte, was man aus Stoff alles herstellen kann.

Die Strickgruppe der evangelischen Kirchengemeinde strickte schon seit einem Jahr für den Weihnachtsmarkt im Pfullinger Hof. So entstanden selbst gehäkelte oder gestrickte Taschen, Mützen oder Handschuhe. Auch Babysachen konnte man erwerben. Toll waren selbst genähte Patchworkdecken, die mit Nelken, Zimt und Sternanis gefüllt sind.

Alle zwei Jahre findet das Märktle statt, und etliche Vereine oder Initiativen wie die "Frechen Zwerge" beteiligen sich an der Adventsausstellung. Die "Frechen Zwerge" hatten Adventskalender gebastelt und spendeten den Erlös an einen sozialen Zweck.

Auch der Strickkreis spendete seinen Erlös. Unterstützt werden die "Clowns im Dienst" der Uniklinik Tübingen. Kathrin Welte hatte ganz besondere Dekorationen parat: Sie baut derzeit mit ihrem Mann die "Alte Apotheke" in Ergenzingen um, und einige der Firstziegel fanden als weihnachtliche Deko, gefüllt mit Kerzen und Moos, eine neue Verwendung. Zahlreiche Bürger ließen sich den tollen Adventsmarkt nicht entgehen, und so kamen denn die Besucher in Scharen nach Eckenweiler.