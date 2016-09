Rottenburg Nicht nur der Charme Asiens begeistert

Am Sonntag unterhielt der MV Rangendingen zum Frühschoppen, bis um 14 Uhr das Rennen startete. Dicht gedrängt standen die Zuschauer am Ufer und auf der Brücke. Man hat von dort die beste Aussicht, es wurde mit harten Worten und Ellbogen um die besten Plätze gekämpft.

19 Mannschaften hatten sich für das Spektakel angesagt. Den Auftakt übernahm die Familie Nisch, die aus Österreich zu Besuch war. Erst am Samstag haben sie sich angemeldet, und sie fuhren stolz mit ihrem Schwan ins Ziel.

Ferdinand Truffner kam auf einer überdimensionalen Torte mit seiner frischgebackenen Ehefrau Michaela. Man kann auf dieses Gebäck "in Echt" gespannt sein.

Die beiden Jungen Marco Truffner und Patrick Nagel schipperten auf ihrem "Blau-Mobil" nicht einfach über das Wasser, sie rezitierten auch ein Blau-Gedicht. Clemens Beirer und sein "Raketenbrenner" waren verschiedener Ansicht, der Kübel drehte sich ständig um die eigene Achse.

Hilde Höppel brachte das "Solid Boot Polit Boot" an den Start mit einer deutlichen Aufschrift gegen Fremdenhass.

Auch dieses Jahr fuhr der legendäre "Einbaum" wieder mit. Besetzt war er mit Markus Schwab und Wolfgang Paetz, als Gast an Bord der frisch gebackene Bürgermeister Hendrik Bednarz.

Der Kübel- und Kirbeschlumpf von Jason und Udo Sauter setzten sich tapfer gegen alle durch, obwohl sie vom bösen Zauberer Gargamel im eigenen Boot attackiert wurden.

Ortsvorsteher Walter Dettling war dieses Mal wieder mit einem John Deere unterwegs. Nach den früheren Farben Weiß und Rot, hatte er sich nun für Grün entschieden. Der Jahrgang 1965/66 war ein Augenschmaus, ein "Drachenboot" mit fünf charmanten und zauberhaften "Asiatinnen".

Unauffällig näherte sich der "Rote Baron", als Steuermann Stephan Neher. Es war für ihn das verflixte siebte Jahr, denn ausgerechnet sein Kübel fuhr auf eine Betonplatte auf. Mit Hilfe der Feuerwehr wurde er wieder flott, ohne sich nass zu machen (das Publikum hatte es so gehofft).

Der Favorit war ein "Rettungswagen der Marke Mercedes", aus Spaß an der Freud’ zusammengebaut, befuhr er doch schon die Donau bei Ulm und die Schiltach in Schramberg – besetzt mit Peter Ambacher, Aron Götzmann und Paul Baum vom Musikverein Nabern.

Zum Schluss feuerte die Lumpenkapelle Schwalldorf das Publikum mit schmissigen Rhythmen zum Klatschen und Singen an.

Das Kübelesrennen wurde 1987 erstmals ausgetragen. Es war ursprünglich für die Kinder gedacht.

Angebotene Speisen finden reißenden Absatz

Nach und nach etablierte es sich zur festen Einrichtung. "Rennen ist eigentlich ein falscher Ausdruck", so Truffner, "nicht wer am schnellsten, sondern am originellsten ist, kommt auf das Siegertreppchen". Dieses Mal waren es die "Schlümpfe" in der Jugendklasse und der "Krankenwagen" in der offenen Klasse.

Die angebotenen Speisen fanden reißenden Absatz, lange Schlangen bildeten sich vor den Ausgabestellen. Wiederum waren die Mitarbeiter im harten Einsatz, so mancher Schweißtropfen wurde vergossen, um es allen recht zu machen. "Am Montag noch mal die begehrten Schälripple, dann ist es vorbei", meinte eine Mitarbeiterin.

Nicht zu vergessen der Einsatz der Feuerwehr. Sie standen zwar nur bis an den Knien im 19,5 Grad warmen Neckar bei einer Außentemperatur von 27,5 Grad, waren aber durch die schweren "Kübele" stark gefordert.

Wie jedes Jahr war es ein gelungenes Fest mit zufriedenen, fröhlichen Gästen –­ was will man mehr.