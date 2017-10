Rottenburg Nicht nur an Fronleichnam unverzichtbar

Rottenburg-Ergenzingen. Der älteste Ergenzinger Verein besteht mittlerweile zu einem großen Teil aus Sängerinnen und Sängern, die altersmäßig fast halb so alt wie der Verein, oder schon darüber sind.

"Jedenfalls", so die Vorsitzende Rosmarie Baur, "wären wir nicht mehr in der Lage gewesen, selbst ein Konzert zu stemmen". Deshalb dürfen an diesem Abend die Acapellas aus Weitingen ran – was aber nicht heißt, dass man vom Gemischten Chor und vom Männerchor gar nichts hört. Beide Chöre werden aus ihrem Liedgut etwas zum Besten geben. Baur lässt aber auch keinen Zweifel daran, dass dieser besondere Konzertabend den "Wild Voices" gehört.

Geistige Geburtsstunde schlägt bereits im Sommer 1836