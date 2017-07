Rottenburg Neues Gesicht für Bahnhofsplatz

Wenn man in den Bahnhofsvorplatz einfährt, werden rechter Hand 15 Stellplätze aus Rasengittersteinen entstehen. Der Bahnhofsvorplatz bis zum Güterschuppen erhält ein neues Pflaster. Auf der Westseite des Gebäudes entstehen zusätzlich acht Stellplätze und eine Bushaltestelle. Außerdem wird von dieser Seite her die großzügig gestaltete Südterrasse erschlossen. Diese soll ein braunes Steinpflaster erhalten. Der Zugang erhält außerdem ein Leitsystem für Sehbehinderte.

Nach dem derzeitigen Stand der Planung müssen Fußgänger, die von der westlichen Gäustraße her kommen und den Gehweg benutzen, eine Kurve auslaufen (was wohl die wenigsten tun werden), da die Abkürzung über den Trampelpfad in der neuen Planung keinen Niederschlag findet. Als man nämlich im Ortschaftsrat das letzte Mal über die Sanierung beriet, hatten Haftungsgründe der Kommune gegen diesen Pfad gesprochen. Dennoch scheint in dieser Angelegenheit das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein. Zumindest hatte sich BfE-Rätin Cornelia Ziegler Wegner für eine Lösung ausgesprochen. Ortsvorsteher Reinhold Baur dazu: "Die Gelegenheit besteht immer noch."

Da die Bahn in naher Zukunft Baumaßnahmen zur Barrierefreiheit plant, gelte es auch deren Belangen Rechnung zu tragen, so der Planer. Zu berücksichtigen seien die Entwässerung, eine Plattform für den Aufzug und – da auch die Bahnsteige angehoben werden – eine Angleichung des Geländes. Zudem sollen diverse Leerrohre für Strom, Gas und Telekommunikation verlegt werden.