Rottenburg Neuer Wohnraum bleibt Mangelware

Oberbürgermeister Stephan Neher erklärte, dass die Wirtschaftslage in Deutschland nicht schlecht sei, doch dürfe man nicht zu euphorisch werden. Die Steuereinnahmen der Stadt und auch die Beschäftigungsquote seien hoch, und auch der Jahresverlauf der städtischen Finanzen sehe besser aus als die Planungen, hier habe es Mehreinnahmen gegeben.

Gewerbeflächen in Seebronn und Hailfingen sind ausverkauft

Neher betonte, dass sich die Gewerbesteuer in Rottenburg sehr positiv entwickle. 2018 werde mit 14 Millionen Einnahmen aus der Gewerbesteuer geplant, doch sei man im Vergleich zu Städten wie Friedrichshafen immer noch durchschnittlich. Im ersten Haushalt, den Neher einst in den Gemeinderat einbrachte, habe die Gewerbesteuer bei acht Millionen Euro gelegen. Was es derzeit brauche, seien Gewerbeflächen – die in Seebronn und Hailfingen seien ausverkauft, und in Siebenlinden III in der Kernstadt sei entweder alles im Privatbesitz oder bebaut. Eine kleine Gewerbefläche gebe es noch im DHL-Areal.

Daher sei es schlüssig, dass eine der größten Positionen im Haushalt der Grunderwerb für Gewerbe- und Wohnbauflächen sei. Derzeit zähle die Stadt 44 500 Einwohner, hier habe es einen Zuwachs gegeben. Neher betonte, es gebe von Jahr zu Jahr Zuwächse. Auch sei der Wohnungsmarkt derzeit sehr eng, daher wurde die Wohnungsbau Rottenburg gegründet.

Zudem habe die Stadt ein Wohnbaulandprogramm aufgelegt. Mit 1,7 Millionen Euro wird die Wohnbaugesellschaft mit Kapital für 2018 ausgestattet. Die nächsten Wohnungen entstehen etwa im Mischgebiet Dätzweg, hier sei man auf einem guten Weg. Hier werde auch ein Kindergarten entstehen, dies sei der wachsenden Bevölkerung in Rottenburg geschuldet. Hier sollen auch 7,5 neue Stellen entstehen. Rottenburg habe nach wie vor eine hohe Geburtenrate, so Neher.

Er berichtete auch, dass in der mittelfristigen Finanzplanung das Hallenkonzept IV fortgeschrieben werde. Hier sollen Bad Niedernau und Hemmendorf eine Versammlungsstätte bekommen. Die Mehrzweckhalle Obernau wird saniert. Hier wird überlegt, ob Obernau nur fünf Prozent Eigenleistungen erbringen muss, da die Halle bereits nach der Gemeindereform mit Eigenleistungen erbaut worden war.