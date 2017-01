Rottenburg Neue Welten schaffen

Rottenburg. Der Tübinger Grafiker und Künstler Ulrich Waiblinger stellt seine Werke unter dem Titel "Fotomalerei" ab heute, 14. Januar, bis zum 25. Februar in der Galerie Kunst im Kapuziner (KUKA), in der Gartenstraße 8 in Rottenburg aus. Die Öffnungszeiten sind von Mittwoch bis Freitag, von 14 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 13 Uhr.