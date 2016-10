Rottenburg Neue Unterkunft für 20 Studenten

Rottenburg. Vor einem Jahr, am 30. September 2015 erfolgte der Spatenstich. Die Überzeugung damals – "In elf Monaten ist alles fertig" – wurde von vielen belächelt und heute bestaunt.

Insgesamt wurden 20 Wohnheimplätze neu geschaffen, unterteilt in zehn Einzelappartements und zwei Wohngemeinschaften für je fünf Personen sowie eine barrierefreie Einheit. Die Warmmiete für den möblierten, voll ausgestatteten Wohnraum liegt zwischen 275 und 295 Euro. Es wurde an alles gedacht: Küche, Duschen, ein Gemeinschaftsraum, Waschmaschinen und Wäschetrockner. Das L-förmige Gebäude zeigt sich hell in modernen Farben; es wurde in Massivbauweise erstellt und ist ein sogenanntes Effizienzhaus. Es wird etwa 30 Prozent weniger Energie verbraucht als für so einen Bau üblich.

Oliver Schill, Geschäftsführer des Studierendenwerkes, zeigte sich in seiner Eingangs- und Begrüßungsrede zufrieden. Er betonte die Zuverlässigkeit des Architektenbüro Hank und Hirt – denn es sei selten, dass man sich auf seine Partner sowohl mit dem Zeit-, als auch Finanzierungsplan so verlassen könne. Das Gleiche gelte auch für die Stadt Rottenburg, die sich als zuverlässiger, unbürokratischer Partner gezeigt habe.