Rottenburg Neue Unterkünfte in der Satzung

Rottenburg. Für die Erstaufnahme war der Kreis zuständig, doch nun ist die Stadt am Zug. Sie muss Wohnungen und Häuser anmieten, um die Flüchtlinge unterzubringen. Im Jahr 2017 wurden bisher 106 Personen aufgenommen, weshalb neue Unterkünfte angemietet werden mussten, die vorwiegend vom Kreis übernommen wurden.

Daher wurden nun die Rathausstraße 13 in Kiebingen, die Kurstraße 3 in Schwalldorf, der Zehnthof 2 in Hemmendorf sowie der Dessauer Weg 5 in der Kernstadt neu in die Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften der Stadt aufgenommen.

Die Kalkulation der Stadt sieht eine 100-prozentige Kostendeckung vor und diese sieht wie folgt aus: Rathausstraße 13 Kiebingen Die Miete für die 120 Quadratmeter liegt bei monatlich 920 Euro. Hinzu kommen Personal- und Sachaufwandskosten von 326,74 Euro, so dass monatlich 1246,64 Euro fällig werden. Die monatliche Benutzungsgebühr liegt bei 10,38 Euro je Quadratmeter. Zum Vergleich: Die ortsübliche Vergleichsmiete liegt bei 6,45 Euro. Allerdings, so die Begründung der Verwaltung, sei davon auszugehen, dass ein privater Anbieter aufgrund der guten Lage zwischen Rottenburg und Tübingen einen höheren Mietpreis ansetzen würde. Der Unterschied von 3,93 Euro zur ortsüblichen Vergleichsmiete sei daher verhältnismäßig. Kurstraße 3 in Schwalldorf Hier werden für die 140 Quadratmeter monatlich 1000 Euro fällig. Die Personal- und Sachaufwandskosten liegen bei 382 Euro pro Monat. Hier liegt die monatliche Benutzungsgebühr bei 9,84 Euro pro Quadratmeter. Die Vergleichsmiete liegt bei 5 Euro. Die Benutzungsgebühr entspreche den tatsächlich anfallenden Kosten der Unterkunft. Zehnthof 2 in Hemmendorf Die Fläche beträgt hier 83,2 Quadratmeter. Es werden Mietkosten von 550 Euro monatlich fällig, die Personal- und Sachaufwandskosten liegen bei 226,47 Euro. Die monatliche Nutzungsgebühr liegt bei 9,33 Euro je Quadratmeter, die Vergleichsmiete liegt bei 5 Euro. Dessauer Weg 5 (Kernstadt) Die Fläche ist hier mit 215 Quadratmeter deutlich größer als bei den übrigen Objekten. Zu den monatlichen Mietkosten von 2000 Euro kommen Sach- und Personalkosten von 585 Euro. Somit liegt die monatliche Benutzungsgebühr von 12,02 Euro pro Monat. Die Vergleichsmiete liegt hier bei 8,20 Euro. Aufgrund der Lage und dem hohen Wohn- und Leistungsstandard sei auch dieser Wert verhältnismäßig, argumentiert die Verwaltung.