Rottenburg Neue Posten und neue Konzepte

Rottenburg. Mit einem historischen Fund überraschte der Archivar der Narrenzunft, Clemens Fuchs, die Zuhörer bei der Hauptversammlung. So konnte er erstmals eine Büste der Gräfin Mechthild präsentieren, die bei den Arbeiten zum Rathausanbau gefunden wurde. Ansonsten verlief die Hauptversammlung recht unspektakulär, im Gegensatz zu der im vergangenen Jahr, bei der der neue Zunftmeister Dieter Karrer seine erste Ansprache hielt.

Auch heuer begrüßte Karrer an die 150 Mitglieder im Bürgerwachheim. Zudem entbot er Grüße an den Finanzbürgermeister Hendrik Bednarz und an Ehrenzunftmeister Michael Rehbein. 2016 sei von der Suche nach einem neuen Zunftmeister geprägt gewesen, konnte man so erfahren. Dieter Karrer berichtete, dass die bisherige Schatzmeisterin Iris Rehbein ihren Posten als Säckelmeisterin abgegeben hatte. Nachfolgerin ist Claudia Matzke, die bereits in früheren Jahren einmal Säckelmeisterin war. Themen von Dieter Karrers Bericht waren auch die Neugestaltung der Schülerbefreiung sowie der neue Rosenmontag in der Halle.

"Stars und Sternchen" als Rosenmontagsmotto