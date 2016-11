Rottenburg Neue Kontakte für junge Familien

Bereits zum vierten Male fand die von Cornelia Ziegler-Wegner einst ins Leben gerufene Veranstaltung statt. Die Resonanz war trotz des schönen Wetters einzigartig. Rund 120 Kinder, die mit ihren Eltern und Großeltern gekommen waren, tummelten sich auf einem abenteuerlich wirkenden Parcours, der tags zuvor unter der Aufsicht von der Verbindungs- und Sportlehrerin Cornelia Ziegler-Wegner und der Übungsleiterin des TuS-Kinderturnens, Margaret Brändle, von Schülern aufgebaut worden war.

Letztere waren auch für die Aufsicht an den Stationen verantwortlich. Die Halle war zuvor dreigeteilt worden und zwar in einen Kleinkindbereich sowie eine Gerätebahn mit besonderen Herausforderungen an Geschicklichkeit, Bewegung und Mut. Zudem gab es weitere 15 Stationen, an denen die TuS Ergenzingen-Kinderturnurkunde erworben werden konnte.

"Wichtig war uns", so Cornelia Ziegler-Wegner, "die Bewegung an diesem Nachmittag, vor allem aber auch, dass Familien miteinander in Kontakt kommen". Die Erwachsenen konnten sich am Tischkicker oder beim Tischtennis versuchen, aber auch an einzelnen Spielstationen. Für Kurzweil sorgten zudem zwei Hüfburgen in der Halle.