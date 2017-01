Rottenburg Neue Computer für die Stadt

Rottenburg (ar). Die EDV-Technik an den Arbeitsplätzen der Stadt wird regelmäßig alle vier Jahre ausgetauscht. "Ohne funktionierende Computer kann heute kaum noch was gearbeitet werden, egal in welchem Bereich", erklärte Silvia Seeliger vom Hauptamt im Gemeinderat. Nicht nur in der Verwaltung, sondern auch in den Feuerwehrhäusern, Kindergärten und Schulen wird von der Technik Gebrauch gemacht.