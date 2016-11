Rottenburg Neubau bekommt ein neues Gesicht

Rottenburg. Außerdem bietet er neue Räumlichkeiten für das Familienberatungszentrum des Landratsamts.

Nun haben sich aber Änderungen ergeben, die beim Neubau berücksichtigt werden müssen. "Das Landratsamt braucht mehr Platz. Außerdem möchte es mit seinem Familienberatungszimmer mehr Privatsphäre haben und in Ruhe arbeiten können", erklärte ein Mitarbeiter des Architekturbüros Ackermann und Raff. Die Tübinger Architekten hatten den von der Stadt ausgeschriebenen Wettbewerb gewonnen und kümmern sich momentan um die geänderten Wünsche.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird künftig das Gebäude in der Oberen Gasse 31 in die Planungen mit einbezogen. Momentan befinden sich dort noch Wohnungen, die aber nach und nach leer werden. Dann verbindet der Neubau das historische Rathausgebäude mit dem schon existierenden Haus in der Oberen Gasse.