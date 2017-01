Rottenburg Nena gibt Konzert auf Eugen-Bolz-Platz

Jetzt, 30 Jahre später, nennt sie ihr neues Album ausgerechnet Oldschool. Und katapultiert sich und die Hörer mit einer Punktlandung in die Gegenwart.

Mit einem Augenzwinkern skandiert sie jetzt: "Mein erstes Album ist seit 34 Jahren draußen, es ist so alt ,man kann’s nicht einmal mehr im Laden kaufen".

Den Beat für das neue Album hat ihr ein neuer Partner in Crime zusammengeschraubt – kein geringerer als Samy Deluxe hat Nenas neue Platte produziert.

Schicksal könnte man dazu sagen, und wäre damit gleich bei einem altbekannten Nena-Thema, das auch auf dieser Platte wieder eine Rolle spielt. "Wenn die Zeit reif ist für ein neues Album, dann lasse ich mich voll und ganz drauf ein. Ich überlege nie vorher, in welche Richtung es gehen soll, ich mache einfach," sagt Nena über ihre Art zu arbeiten.

Herz ist hier das Stichwort. So war es eben auch mit Samy Deluxe. 2012, ein paar Tage nachdem Nena und Samy gemeinsam auf einer Bühne gestanden hatten, rief Samy an und sagte, er habe ein paar Songideen. "Ich wusste in der Sekunde, dass das nur was Gutes sein kann," beschreibt Nena den Startschuss für das neue Album. Wenig später waren beide zusammen im Studio.

Samy Deluxe: "Es ist ja nicht nur so, dass Nena oldschool ist. Nena ist oldschool und immer noch voll relevant. Sie kann alles verkörpern, von Punkrock bis zu den schönsten Balladen und bleibt dabei immer authentisch."

Dass Musikmachen für Nena eine Herzensangelegenheit ist, ist eh klar. Nena ist dabei selbst so sehr Musikfan, dass sie darüber vergisst, was für eine Legende sie ist. Als Blondie im Sommer 2014 im Berliner Tempodrom spielten, wollte Nena das auf keinen Fall verpassen. Über gemeinsame Bekannte war sie plötzlich mit der ganzen Band zum Essen verabredet – in so einem Moment ist auch eine Nena aufgeregt wie ein kleines Kind. Und dann kapierte Debbie Harry, wer da mit am Tisch saß: "Wow, you‘re Nena!" rief die New Yorker Punk-Legende aus.

