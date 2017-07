Rottenburg Neher schreibt offenen Brief an Kultusministerin

Deshalb fordert er von der Kultusministerin, den Antrag auf Einrichtung der Oberstufe an der Gemeinschaftsschule in Tübingen abzulehnen. Zur Begründung schreibt Neher: "In Rottenburg am Neckar wurde in den letzten Jahren das Angebot an beruflichen Gymnasien auf- und ausgebaut. Die Privatschule St. Klara (Träger: Sießener Schulen gGmbH) führte 2007 ein Wirtschaftsgymnasium und im Jahre 2014 ein Sozialwissenschaftliches Gymnasium ein. An der Berufsschule Rottenburg in Trägerschaft des Landkreises wurde 2012 ein Wirtschaftsgymnasium und im Jahre 2015 ein Technisches Gymnasium eröffnet.

Negative Folgen für Realschulen erwartet

Die Möglichkeit einer gymnasialen Oberstufe an der Gemeinschaftsschule West in Tübingen würde dazu führen, dass weniger Schüler das Angebot der beruflichen Gymnasien wählen und somit die Anmeldezahlen nicht ausreichen würden, dass alle Profile an beiden Standorten der Berufsschulen (in Tübingen und in Rottenburg am Neckar) erhalten werden können.