Rottenburg Natur oder Wirtschaft? Die Meinungen sind gespalten

2070 Unterschriften wurden in einem roten Ordner vom Kiebinger Ortschaftsrat Oswald Bachmann übergeben. Sowohl Personen aus Kiebingen als auch aus der Kernstadt gehören dazu. "Wir gehen davon aus, dass die Unterschriften Anlass für den Gemeinderat sind, sich noch mal Gedanken zu machen", erhofften sich die Anwesenden des Bündnisses. Schon eine halbe Sunde vor der Sitzung hatten sie sich auf dem Marktplatz versammelt, um ihre Meinung kundzutun.

Dietmar Lipkow, Sprecher des Bündnisses, hatte mehrere Fragen an OB Stephan Neher. So erkundigte er sich danach, ob die Stadt bereits mit dem Regionalverband in Verhandlungen stehe. Außerdem erkundigte er sich nach dem weiteren Zeitplan. "Wir sind im ständigen Kontakt mit dem Regionalverband", so Neher.

Eine neue Gewerbestrategie hatte die Regionalversammlung noch am Vormittag ausgearbeitet. Davon berichtete Neher: "Die Region boomt, wir haben 14 Prozent Zuwachs an Arbeitsplätzen. Aber das geht nicht ohne neue Flächen." Aus diesem Grund soll 2018 der Regionalplan weiter vorangebracht werden.