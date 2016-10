Rottenburg Narrenzunft muss kräftig anpacken

Das Duo "Hochwild", gesponsert von der Bürgerstiftung, sorgte für die musikalische Unterhaltung. Die Gäste sangen und klatschten begeistert mit. Die Veranstaltung glich einem großen Familienfest.

Das "Essen für den guten Zweck" ist bereits die sechste Veranstaltung in dieser Form, bereits ausgetragen in Baisingen, Seebronn, Frommenhausen, Eckenweiler, Ergenzingen und nun in Bieringen.

Ute Drews, zweite Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung, erklärte: "Für uns ist es wichtig, dass die dörfliche Kultur erhalten bleibt, dass die Vereine bekannt werden und für Mitglieder werben können, denn beim Verein werden Kontakte und Freundschaften geschlossen – das gilt insbesondere bei der Jugendarbeit." Martina Dorn, Bürgerstiftung, und Jürgen Kowalski haben eine immense Vorarbeit geleistet. 22 Firmen und Institutionen konnten als Werbeträger gewonnen werden. Der Erlös kommt dem Projekt "Brauchtum fördern und erhalten" zu Gute.