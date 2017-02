Rottenburg Narren trotzen Regen und dem Wettergott

Rottenburg-Ergenzingen. Sie ließen sich trotz drohenden Regenwolken und zeitweiligem Starkregen die letzte Chance auf brauchtumsgestützten Schabernack nicht verleiden.

Warum so schlechtes Wetter war, dieses Geheimnis wurde gleich am Umzugsbeginn gelüftet. Ortsvorsteher Raimund Baur durfte am Fasnetsdienstag seinen 60. Geburtstag feiern. Da war für Insider klar, dass er zusammen mit seinen Kumpels das gesamte Fest-Geld bereits unter die Leute gebracht hat und für schönes Wetter kein Etat mehr übrig war. Für ihn und seine Gattin, die am Umzugsanfang durch die jubelnde Menschenmenge gefahren wurden, hat’s jedoch gereicht. Sie kamen trockenen Fußes an der Festhalle an, für die meisten Gruppen und die vielen Tausend Zuschauer gab es jedoch einen feuchten Gruß.

Doch wie heißt es so schön im Ergenzinger Narrenlied: "In Kleinparis zur Fasnetszeit, herrscht Jubel, Trubel, Heiterkeit. Do stoht d’r Flecka uff am Kopf vom Opa bis zum kleinsta Knopf. Da hängt d’r Alltag uff am Bügel, man sieht sich durch da Narraspiegel. Ond en manchem Kleinpariser Haus, do kommt ma aus am Häs net raus."