Rottenburg Narren nehmen Kirche in Beschlag

Der guten Stimmung in der von den Narren stark frequentierten Kirche tat das allerdings keinen Abbruch. Unter den Klängen des Ergenzinger Narrenmarsches, gespielt von den "Fleckahupern", die Pfarrer Rennemann und seine Ministranten in das Gotteshaus führten, entstand schon ein bisschen Fasnetsfreude, die der Ortsgeistliche dann in wohlgereimten Worten noch steigerte. "Vom Morgenwecken noch ganz benommen, sind wir in die Kirche gekommen", tat er kund und weiter: Seit über 49 Jahren habe diese Kirche zum Gottesdienst geladen, dennoch habe es immer genügend freie Plätze gegeben", so Rennemann.

Wer genau hinhörte wusste dann auch, warum die Heilig-Geist-Kirche saniert werden soll: Zum einen, weil eben die Heizung zu wünschen übrig lasse, zum andern weil es auch an der Helligkeit fehle. Darum sollen künftig die Bänke und der Altarraum auch in weiß erstrahlen, und auch die Beleuchtung soll modernisiert werden. Ob allerdings im Vorraum des Kircheneinganges eine Kaffeemaschine aufgestellt werde, ließ er offen. Rennemann erinnerte auch gut gereimt an das "Luther Jahr", räumte Fehler bei der katholischen Kirche ein und meinte die Reformation betreffend: "So konnte es in der Welt nicht weiter gehen, dass wegen des Geldes die Himmelstüren offen stehen." Alles in allem war es ein nicht ganz alltäglicher, aber sehr schöner Gottesdienst, der allenthalben auf dickes Lob stieß.

Nach dem Kirchgang zog es die Narren in das Zunftheim, wo deftig Schwäbisches auf der Speisekarte stand. Mit einem gemütlichen Beisammensein, bei Kaffee und Kuchen am Nachmittag ließ man den Tag ausklingen.