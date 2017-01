Rottenburg Narren nehmen alles und jeden aufs Korn

Auch Rottenburgs Oberbürgermeister Stephan Neher bekam da sein Fett ab. "Der hot schau zwoamol s Teifa gfeiret, ohne dass er oamol heiret", stellten die Patres fest, die von ihrem Mesner mit immer wieder mit gutem "Messwein" versorgt wurden. Ansonsten nahmen die beiden alles auf’s Korn, was Rang und Namen hatte, Bundeskanzlerin Angela Merkel, die immer noch das Lied singe "macht hoch die Tür die Tor macht weit", inklusive.

Gesucht wurde dann das "Fasnetscleverle 2017". Brauchtumsmeister Manuel Ranft hatte einen ganzen Katalog von Fragen die Fasnet betreffend vorbereitet, und diese galt es richtig zu beantworten. Dazu kamen auch noch Geschicklichkeitsprüfungen wie das "Wurstschnappen". Am Schluss durfte sich Johannes Baur die "Zunfcleverleskapp" aufsetzen und bekam dazu auch noch eine Urkunde nebst einer "Saubloder" (Schweineblase) überreicht.

Zu vorgerückter Stunde präsentierte Sascha Rempis sein Ratespiel. Dabei mussten Elke Baur und Stephanie Dambacher Wort – und Satzfetzen in Einklang bringen, die dann zusammen einen Musiktitel ergaben. Keine Frage, die beiden Damen lösten ihre Aufgabe glänzend. Für den närrischen Schlussakkord auf dem Parkett sorgten die Lausbühlhexen, die getreu dem Motto "oben Mann, unten Dame" einen zur späten Stunde natürlich choreografisch nicht mehr ganz abgerundeten Auftritt präsentierten. Alles in allem machten die Ergenzinger Narren an diesem Abend Werbung in eigener Sache und das schlichtweg super.