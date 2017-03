Rottenburg "Nah dran" – auch in Brasilien

Deshalb liegt der Fokus der Forschung eines gemeinsamen Projekts der HFR und der Universität Unicentro auf dieser bemerkenswerten Baumart. Seit sechs Jahren geht es in dieser Arbeit, die zu drei Vierteln von der brasilianischen Seite finanziert wird, um die Frage, wie man diese vom Aussterben bedrohte Baumart nachhaltig bewirtschaften könnte – und welche Rolle dabei kleine Landbesitzer und kleinbäuerliche Strukturen übernehmen könnten.

Das Nutzungsverbot führte nun dazu, dass auch die wissenschaftlich motivierte Holznutzung ausgesetzt werden musste, obwohl diese gerade Hinweise darauf geben sollte, ob eine planmäßige Nutzung und ständige Erneuerung der Wälder nicht die erfolgreichere Schutzstrategie wäre.

Gesetz ist gut gemeint, aber schlecht gemacht

Es zeigt sich nämlich, dass das Verbot das Gegenteil von dem auslöst, was es eigentlich soll: die Waldbesitzer fürchten, dass jede zusätzliche Araukarie dazu führen könnte, dass der gesamte Landbesitz unter Schutz gestellt wird. Deshalb sind sie darauf bedacht, jeden Araukarienkeimling auszureißen, bevor er entdeckt und geschützt wird.

"Eine erfolgreiche Vermehrung der Araukarie und anderer Naturbaumarten war eines der Ziele unserer Arbeit in Paraná", erläutert der Projektleiter, Professor Artur Petkau, "nun scheinen sich diese Erfolge in ihr Gegenteil zu verkehren: Wenn die Gesetzgebung nicht überdacht wird, wird es bald nur noch alte Araukarien geben und sie wird schon deshalb aussterben, weil es keinen Nachwuchs mehr gibt."

Es lag für die Projektverantwortlichen nahe, sich für eine Reform des gut gemeinten, aber schlecht gemachten Schutzgesetzes einzusetzen und die Folgen zu erläutern. Dabei zeigt sich, dass es für die "Experten aus Deutschland" wesentlich einfacher ist, sich engagiert fachlich und politisch einzusetzen als für ihre brasilianischen Kollegen, denen politische und wirtschaftliche Interessen unterstellt wurden.

In Abstimmung mit ihren Kollegen der Universität Unicentro in Irati führen Petkau und die Projektkoordinatorin der HFR, Amanda Frommherz, im Rahmen ihres Forschungsaufenthalts in Paraná viele Gespräche im Interesse der Waldbesitzer im Süden Brasiliens und der Nachwuchssicherung für die Araukarie: Nicht weniger als drei Minister, zwei Abgeordnete, Kommunalpolitiker, Waldeigentümer, zehn Professoren sowie der Direktor der wichtigsten Naturschutzbehörde standen für diesen Austausch zur Verfügung.

"Diese Entwicklung zeigt zum einen die hohe Bedeutung der angewandten Forschung für aktuelle gesellschaftspolitische Fragestellungen", stellt Rektor Bastian Kaiser fest, der selbst an einem Teil der Gespräche in Brasilien teilgenommen hat.

Ob es gelingen wird, den Gesetzgeber mit den Eindrücken aus dem Projekt zu erreichen, ist noch nicht abzuschätzen. Sicher ist aber, dass das Engagement aus dem Neckarland Impulse in einer gesellschaftspolitischen Diskussion des Amazonas-Staates gibt.

Ob die HFR mit ihrer Auffassung und ihren Vorschlägen einer kommenden Entwicklung "weit voraus" ist, wird die Zukunft zeigen. Den bedrohten Baumarten in Brasilien und den Grundbesitzern im Süden des Landes wäre es jedoch zu wünschen.