Rottenburg Närrischer Freundschaftsring hat sein Krokodil wieder

Gesagt getan. Die erste Zunft, die dieses Krokodil mit nach Hause nehmen durfte, war die Narrenzunft aus Tübingen-Bühl, die das damals "anspruchsvolle" Zunftmeisterspiel, so Fischer, auch gewann.

Geschichte gerät nicht in Vergessenheit

Der damalige Bühler Zunftmeister Achim Sailer betrachtete das Krokodil allerdings als gewonnen und nun seiner Zunft gehörend und rückte es nicht mehr heraus.

Alle Bemühungen, das "Holzreptil" zurückzuholen, scheiterten und langsam geriet die ganze Geschichte in Vergessenheit. Aber nicht bei Thomas Fischer. Der erinnerte den heutigen Zunftmeister der Narrenzunft Bühl, Claus Riester, an die Geschichte und bat darum, doch mal nachzuschauen, ob dieses Krokodil in der Asservatenkammer liege.

Kurzum, es lag und so überreichte Riester beim Bunten Abend in Bühl das seit 20 Jahren vermisste Krokodil wieder seinem Herren.