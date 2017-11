Rottenburg-Ergenzingen (kra). Da der langjährige Verwaltungsstellenleiter Lutz Strobel zum Ende des Jahres Ergenzingen verlässt, sei die Ausschreibung dieser Stelle "am Laufen", so Ortsvorsteher Reinhold Baur im Ortschaftsrat. Man werde darüber in der Sitzung vom Januar noch einmal reden. Wenn alles gut verlaufe, könne dieser Posten auf den 1. März wieder besetzt werden. Es könne unter Umständen aber auch Mai werden. Baur verwies darauf, dass es auf dem Rathaus derzeit personell sehr eng zu gehe und dass der eine oder andere Termin vorübergehend durch seine Stellvertreter wahrgenommen werden müsse. Außerdem teilte der Ortsvorsteher mit, dass es am 25. Februar einen Bürgerempfang geben werde.