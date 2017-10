Rottenburg Nach 20 Minuten fällt Entscheidung

Am Nachmittag dann startete der Kirbeumzug, dieser wurde vom Kübelesmarkt Bad Cannstatt angeführt. Es folgte der Fanfarenzug Sauldorf-Boll. Auch der Trachtenverein Bierlingen beteiligte sich am Festzug, zudem konnte man den Fanfarenzug Mühringen, die Kirchheimer Schäfertracht oder den Fanfaren-Club Gammertingen erleben. Auch die Böllerschützen aus Hirrlingen, der Musikverein Hirrlingen sowie die historische Gruppe der Heimatzunft Hirrlingen waren zu sehen.

Ausgerichtet wurde die Kirbe von der Heimatzunft Hirrlingen, es ist heuer das 49. Hirrlinger Heimatfest. Auch am heutigen Montag geht die Hirrlinger Kirbe noch weiter. Am Nachmittag ist ab 15 Uhr Festzeltbetrieb, es gibt einen Familien- und Seniorennachmittag und ein Kinderfest. Zudem ist wie schon das gesamte Festwochenende ein Vergnügungspark vor dem Festzelt aufgebaut.

Ab 17 Uhr gibt es Handwerkervesper, danach spielt der Musikverein Hirrlingen zum Festausklang. Um 22 Uhr findet die beliebte Gratisverlosung mit tollen Preisen statt, am Montag bekommt jeder zu seinem Getränkt ein Nummernlos. Bereits am Freitag war Mallorcaparty für die jüngere Generation angesagt. Genauso am Samstag, hier kamen 1500 Gäste zu den "Dirndlknackern".