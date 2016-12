Rottenburg Musikverein gelingt Änderung der Tradition

Rottenburg-Ergenzingen. Vorsitzender Peter Richter behielt mit seiner Ankündigung bei der Begrüßung jedenfalls recht, dass man ein Konzert in veränderter Form erleben würde. Die Tradition wurde lediglich noch mit dem Termin am Stephanstag gewahrt, alles andere war runderneuert. Diese Korrektur sei das Ergebnis vieler Rückmeldungen, so Richter, die man für dieses Konzert berücksichtigt habe. So fehlten an diesem Abend die Tische, es war lediglich bestuhlt, die Bewirtung während des Konzertes entfiel ebenfalls und die Halle war abgeteilt. Dadurch entstand eine sehr ruhige und entspannte Atmosphäre. Eine gute Voraussetzung also für die Besucher – darunter waren etliche Musiker aus der näheren Umgebung und sogar aus dem schweizerischen Engelburg – Musik ohne Ablenkung in vollen Zügen genießen zu können.

Das durften die Besucher zunächst mit James Swearingens Ouvertüre "Jubilante", bei der alle Register kräftig gefordert wurden. Langanhaltender Beifall war der Lohn für diesen Part der Lebensfreude, die Aleksandr Kalinin und seine Musikusse zum Beginn des Konzertes mit diesem Stück vermittelten.

Messlatte hoch gelegt