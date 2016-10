Rottenburg Musik und Lyrik in einem

Der Dom war am Sonntagabend so voll, dass es am Ende keinen freien Sitzplatz mehr in den mittleren Reihen gab. Kein Wunder, schließlich waren bekannte Solisten wie Andrea Lauren Brown (Sopran), Patrick Grahl (Tenor), Marie Henriette Reinhold (Alt) und Stefan Zenkl (Bass) anwesend. "Alle vier waren ein Highlight an diesem Abend", erklärt Christian Schmitt, Domkapellmeister der Rottenburger Domsingschule.

Er war derjenige, der die Sänger durch persönliche Kontakte gewinnen konnte. Vieles wurde lange vorausgeplant: "Das Orchester, das die Chöre begleitet hat, musste eineinhalb Jahre vorher gebucht werden. Seit Anfang des Jahres haben wir dann alle zusammen geübt." Alle, das sind der Rottenburger Domchor, die Mädchenkantorei am Rottenburger Dom und die Männerstimmen der Rottenburger Domsingknaben sowie das Orchester "L’arpa festante" München und die vier genannten Solisten.

Viele Stellen im Stück erinnerten unter anderem deswegen eher an eine Oper, als an ein normales Konzert im Dom. Das lag jedoch genauso am Oratorium von Felix Mendelson Bartholy an sich. Es ist ein dramaturgisches Stück, das die Verfolgung und Steinigung des heiligen Stephanus nach den Worten der Bibel erzählt.