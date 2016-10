Rottenburg Momentaufnahmen der Dorfgeschichte

Starzach-Bierlingen. Bei der Vernissage am Dienstagabend freute sich Bürgermeister Thomas Noé über die Vielfalt der Fotografien, die interessante Einblicke in das Leben und Wirken und die Traditionen der Starzacher Einwohner in den vergangen 30 Jahren geben und die Vergangenheit wieder aufleben lassen.

"Es sind bewegende, nachdenkliche und einzigartige Momentaufnahmen, die fast alle wichtigen Ereignisse des täglichen Dorflebens der Nachwelt als Dorfchronik festhalten", sagte Noé.

Manfred Dunst mit hölzerner Halskrause