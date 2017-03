Rottenburg Mit dem späteren Bundespräsidenten gekickt

Seiner Freundin Prisca war ein beruflicher Werdegang von Haus aus verbaut. Es war halt so, sagt sie heute. Man habe ihr daheim gesagt: "Irgendwann heiratest du sowieso, du brauchst keinen Beruf erlernen", sagt sie verschmitzt. Dennoch habe sie, solange ihr Freund und späterer Ehemann studierte, das Geld zum Leben verdient. So richtig ernst wurde es mit der Liebe Mitte der 60er-Jahre. "Richtig kennenlernen mussten wir uns ja gar nicht", sagt Prisca Gugel und weiter: "Wir liefen uns ja in Weiler von Kind auf über den Weg". An Pfingsten 1966 wurde am Bodensee Verlobung gefeiert und ein Jahr später in Weiler geheiratet.

Der Ehe entsprossen zwei Töchter und zwei Söhne, die längst erwachsen sind. 1980 zog es die Gugels dann ins neu gebaute Haus in der Danziger Straße nach Ergenzingen. Während Prisca Gugel sich um Familie und Nachwuchs kümmerte, machte ihr Mann politisch Karriere.

Ab 1970 war er in der Jungen Union als Orts- und Kreisvorsitzender sowie in zahlreichen Landesgremien der CDU. Er war Kreisrat in Tübingen (1971 bis 1999), Stadtrat in Rottenburg (1984 bis 2004), Gemeinde- und Ortschaftsrat in Weiler (1971 bis 1977) und Ortschaftsrat in Ergenzingen (1995 bis 2004). Außerdem war Gugel 20 Jahre Mitglied im Regionalverband und im Zweckverband Abfallverwertung.

Auch beruflich ging es steil nach oben. Nach seinem Studium arbeitete er beim Finanzamt Tübingen, ab 1971 dann im Landwirtschaftsministerium als EG-Markenreferent und von 1973 bis 1976 in der Landesvertretung in Bonn als Beobachter für Landwirtschaft und Umwelt, aber auch als Kontaktmann zur CDU-Landesgruppe. Ende 1976 wurde Gugel persönlicher Referent von Minister Weiser, ab 1987 dann Chef des Bereiches "Boden" im Umweltministerium. Dort habe er das erste Bodenschutzgesetz in der Bundesrepublik formuliert und umgesetzt, so Gugel, nicht ganz ohne Stolz.

Wandern, Tanzen und Radfahren hält das Jubelpaar fit

Sportlich sind Prisca und Lothar Gugel sehr aktiv. Sie wandern viel, fahren regelmäßig Rad (kein E-Bike) und pflegen ihr größtes Hobby, das Tanzen, sehr intensiv. Da bleibt sogar noch Zeit, im Männerchor des Liederkranzes mitzusingen und die VdK-Ortsgruppe Ergenzingen, Eckenweiler und Baisingen mit rund 75 Mitgliedern zu führen.

Beide sind auch gerne im Garten tätig und stolz auf die dortige Rosenpracht. Dankbar blicken Prisca und Lothar Gugel zurück auf gemeinsam Erlebtes, auf die Verschonung vor erheblichen gesundheitlichen Problemen, auf vier Kinder mit vorzüglicher Bildung und auf zwei Enkelinnen, die sie auf Trab halten.

Seine Frau Prisca bezeichnet Lothar Gugel als Mittelpunkt und ruhenden Pol der Familie und er schiebt ein dickes Kompliment hinterher: "Sie ist eine begnadete Psychologin mit Einfühlungsvermögen und viel Verständnis für alle anfallenden Fragen."