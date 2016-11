Rottenburg Mini-Eisenbahnen faszinieren bis heute

Rottenburg. Mini-Eisenbahnen so weit das Auge reicht, Fotografien und Aquarelle von Zügen zwischen Tübingen und Horb, eine H0-Modellbahnanlage, die die Neckartalbahn aus den 60er-Jahren darstellt: Eisenbahnfans konnten am Samstagabend im Sülchgauer Museum in der Zehntscheuer so einiges bestaunen. Kein Wunder, schließlich haben der Modelleisenbahnclub Rottenburg und der Sülchgauer Altertumsverein zusammen an einer Ausstellung gearbeitet. "Wir haben schon 2011 gemeinsam eine Veranstaltung organisiert und es hat gut funktioniert. Zum 150-jährigen der Neckartalbahn und zum dazu passenden 50-jährigen Jubiläum des MEC haben wir deshalb die Gelegenheit genutzt, eine größere Veranstaltung zu planen", erklärt Stefan Speidel, Vorstandsvorsitzender des Modelleisenbahnvereins Rottenburg. Der MEC habe sich dabei um die Modellbahnen und die Bilder, die dort aushängen gekümmert. Der Sülchgauer Altertumsverein organisierte Sammlerexemplare von Modelleisenbahnen und hing Informationsschilder zur Geschichte der Neckartalbahn auf.

Peter Ehrmann, Stadtarchivar von Rottenburg, führte durch die Ausstellung und erzählte einiges zur Historie. So konnten die Zuhörer erfahren, dass die Neckartalbahn die Stadt Horb im November 1866 erreichte. Sogar der damalige württembergische König Karl und seine Frau Olga fuhren mit dem Zug von Stuttgart bis Rottenburg weiter nach Eyach. Sie wurden damals von "jubelnden Menschenmengen" empfangen. Für Peter Ehrmann besonders interessant: "Auch die kleineren Orte hatten plötzlich Anschluss. Damals war die Bahn das Beförderungsmittel schlechthin. Das war der Fortschritt, den man haben wollte." Früher habe man Dinge ohne lange Planung gemacht und keiner habe sich darüber beschwert. "Heute braucht man dagegen viel länger, bis neue Strecken gebaut werden können", erklärt Ehrmann weiter. Die Informationen hat der Geschichtsbegeisterte aus den Archiven von Eyach, Horb und anderen Orten.

Auch der Modelleisenbahnclub ließ am Samstagabend geschichtliches nicht aus. Stefan Speidel erzählte in seiner Rede zur Eröffnungsfeier von den Aufs und Abs des Vereins. Gegründet als Modelleisenbahnclub Tübingen, musste der Verein mehrere Mal umziehen, und wurde sogar von Diebstahl im Jahre 1980 nicht verschont. Auch die Mitgleiterzahlen des Vereins schwankten von Zeit zu Zeit sehr stark.