Rottenburg Messgewand vermittelt Solidarität

Auf dem Marktplatz war ein großer Blütenteppich zu sehen, diesen hatten einige Frauen aus den katholischen Kirchengemeinden Moriz und St. Martin gestaltet. Die jungen Mädchen hatten Körbchen mit Blütenblättern dabei, die dann vor dem Baldachin mit dem Allerheiligsten in einer Monstranz gestreut wurden.

Ganz Rottenburg war auf den Beinen: Die Erstkommunionkinder, viel Prominenz, etwa aus der Stadtverwaltung, Gemeinderäte, Honoratioren der Stadt, die Urbansbruderschaft und nicht zu vergessen die Bürgerwache und die Stadtkapelle. Die Bürgerwache feuerte aus ihrer Kanone neben dem Klausenfriedhof immer zum Evangelium Kanonenschläge ab, die durch die ganze Stadt hallten. Auch die Glocken von Dom und St. Moriz wurden jeweils zum Evangelium geläutet – Zeichen für die Kanoniere der Bürgerwache, wieder Kanonenschläge abzufeuern.

Bischof Fürst stellte die Heilige Messe, die bereits um 8 Uhr auf dem Marktplatz begann, und auch die anschließende Prozession mit Stationen an den Altären vor der Morizkirche, im Schänzle, auf dem Eugen-Bolz-Platz und auf dem Marktplatz unter das Leitwort "Dies Brot ist mein Leib für das Leben der Welt". Damit wollte Bischof Fürst den Kern des Fronleichnamsfestes anmahnen, an dem katholische Gläubige in besonderer Weise die Gegenwart des auferstandenen Christus im eucharistischen Brot, der Hostie feiern.

Der Bischof trug als Zeichen der solidarischen Verbundenheit mit dem afrikanischen Kontinent ein Messgewand aus Ghana. Dieses von der ­Firma Pax Garments gefertigte Gewand hatte ihm Father Peter Oppong-Kumi ­geschenkt, als Bischof Fürst im Februar während seiner Pastoralreise die Diözese Sunyani besuchte.

Friedlich verlief in Rottenburg der Fronleichnamstag. Bereits in den frühen Morgenstunden weckte die Bürgerwache die Bürger mit ihrem "Tagwachspielen" um 6 Uhr auf und erinnerte an den späteren Gottesdienst und die Prozession, die von der Bürgerwache festlich musikalisch untermalt wurde.

Im vergangenen Jahr hatte sich eine Gruppe evangelischer Christen zu einer kleinen "Gegendemonstration" zusammengefunden. Dies blieb heuer aus. Dafür gibt es in der Kirchgasse bei der ­evangelischen Kirchengemeinde demnächst ein Fest der Begegnung.