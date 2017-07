Eineinhalb Stunden lang reichten Schüler der Rottenburger Schulen Kinderbücher für die neue Stadtbibliothek von Hand zu Hand. Fanny Mo Weiß hatte die Idee zur Menschenkette, die die Bücher von der Dombücherei zur Stadtbibliothek befördert. Für die Idee erhielt die Schülerin ein Buchgeschenk sowie eine Karte fürs Freibad. An der Bücheraktion für die neue Stadtbibliothek beteiligten sich Schüler der Kreuzerfeld-, der Hohenberg- sowie der Carl-Joseph-Leiprechtschule und des Paul-Klee-Gymnasiums. Einige hundert Meter lang war die Kette, die die Bücher beförderte. Eröffnet wurde die Aktion vom Ersten Bürgermeister Thomas Weigel, der die Kinder begrüßte. Auch Bibliotheksleiterin Ruth Bolle freute sich, dass die Aktion gelungen war. Am Freitag, 25. August, wird die Stadtbücherei ihre Pforten für die Daheimgebliebene öffnen. Dann können auch die Kinder- und Jugendbücher entliehen werden, die gestern von Hand zu Hand gingen. Für dieses Jahr können Leseratten den Bibliotheksausweis kostenlos bekommen. Ab dem kommenden Jahr wird ein Beitrag fällig. Einige tausend Bücher, CDs und Filme wird man in der neuen Stadtbücherei entleihen können. Der Bau ist beinahe fertig. Die Lesesessel sind bereits bestellt, derzeit laufen die Einrichtungsarbeiten. Foto: Baum