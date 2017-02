Rottenburg Mehr Kurse, aber zu wenig Räume

Rottenburg. Hoffnungen setzt er auf die Akquirierung von Räumen in der Ziegelhütte sowie in der Maieräckerstraße. Auch sollen die Räumlichkeiten im Rettungszentrum ertüchtigt werden. Die Sanierung der VHS-Hauptstelle in der Sprollstraße, allerdings mit einem geplanten Anbau, wird erst in fünf oder sechs Jahren umgesetzt, sagte Müller im Gespräch mit unserer Zeitung. Dies sei ein Problem, aber er hat Hoffnung, dass der Anbau besonders schön werden wird.

Dozentenmangel aufgrund der geringen Bezahlung macht die Arbeit nicht leichter

Das Kursprogramm sieht in diesem Frühjahrs- und Sommersemester einige neue Kurse vor, etwa "Stand-Up-Paddling" auf dem Kirchentellinsfurter Baggersee oder Piloxing, ein Mix aus Boxen und Pilates, einem Ganzkörpertraining. Insgesamt wächst das Kursprogramm ständig, betonte Müller, und fügt hinzu, dass derzeit 410 Kurse geplant sind. Gab es an der VHS vor vier Jahren noch 12 000 Unterrichtseinheiten, so sind es heuer stolze 20 000. Der extreme Anstieg ist den Deutschkursen geschuldet, ebenso den Integrationskursen für Flüchtlinge, die die VHS anbietet und organisiert.