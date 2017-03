Rottenburg Mehr Effizienz durch Zentrierung

Dies bestätigte OB Stephan Neher: "Wenn jemand für 18 Ortschaften zuständig ist, dann kann er nicht jede Besonderheit der Ortschaften kennen und ihnen gerecht werden."

Insgesamt werden 5,5 Stellen mehr geschaffen. Denn bei der Neukonzeption geht es nicht nur um Effizienz, sondern auch um die Sicherheit der Arbeiter. Für viele Tätigkeiten, sei es der Beschnitt von Bäumen oder kleine Renovierungsarbeiten, benötigt es im Sinne des Arbeitsschutzes zwei Mitarbeiter.

Aber nicht nur die Stellen werden aufgestockt, auch die Maschinen und Werkzeuge müssen zusätzlich angeschafft werden. Außerdem benötigt der neue Standort ein Gebäude. Im Moment wird diesbezüglich angedacht, beim Neubau des Feuerwehrhauses in Wurmlingen den Bauhof mitzubauen. "Das hätte natürlich Synergie-Effekte", legte Martin Beer dar.

Konkrete Pläne gibt es im Moment für Wurmlingen, Wendelsheim und Oberndorf. In den kommenden Jahren sollen aber weitere Ortschaften mit ähnlichen Einrichtungen nachziehen.

Den mangelnden Gesamtplan kritisierten einige Gemeinderäte bei der Vorstellung der Konzeption. "Das ist die einzige Krux, dass wir den Gesamtplan noch nicht kennen", äußerte sich Reinhold Baur von der CDU. Ähnlich sah dies auch Volkmar Raidt (Freie Bürger/ FDP): "Das geht dann alles so hintenrum am Gemeinderat vorbei."

Joachim Maul, Ortsvorsteher aus Wendelsheim, äußerte sich positiv zu den gemachten Plänen: "In den betroffenen Ortschaftsräten waren alle positiv gestimmt. Wir hoffen, dass wir nicht nachbessern müssen. Sollte dies aber der Fall sein, muss man sich natürlich noch einmal zusammensetzen."

Ursula Claus (Grüne) beschrieb den unfertigen Plan für alle Ortschaften sogar als "Chance." So könne aus dem ersten Stützpunktbauhof für die nachfolgenden gelernt werden.

"In naher Zukunft, nicht in weiter Ferne", so Hermann Sambeth (CDU), sollten dann nach der ersten Umsetzung die Schritte zwei und drei folgen. Dem stimmten alle Gemeinderäte mit einer Enthaltung zu.

Demnach kann der Stützpunktbauhof zum 1. Juli ins Leben gerufen werden. "Natürlich ist zu dem Zeitpunkt noch nicht alles perfekt, das Ganze muss ja erst gebaut werden", beschrieb Martin Beer. Dennoch sei ein schneller Start und eine zügige Umsetzung wichtig.