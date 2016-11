Rottenburg Markt-Gesetz lautet: Es gibt keinen "Kruscht"

Oberbürgermeister Stephan Neher warb dafür, auch einmal den positiven Dingen im Leben Dankbarkeit zu zollen, und der katholische Pfarrer Klaus Rennemann wünschte den Besuchern besondere Begegnungen, bevor die derzeit amtierende evangelische Pfarrerin Els Dieterich Segensworte sprach.

Apropos Kommerz: Ein Süßwarenhändler, der schon seit Jahren auf dem Ergenzinger Weihnachtsmarkt zum Stamm zählt, meinte dazu: "So richtig frequentiert werden ohnehin nur die Stände, die Essen und Trinken anbieten." Das sahen dann auch etliche Hobbykünstler so. Ihr Tenor: "Die Leute schauen sich unsere Angebote an, kaufen aber nur zögerlich." Entmutigt waren sie dennoch nicht. "Jetzt hoffen wir halt auf den Sonntag", so der fast einhellige Tenor und weiter: "Wiederkommen werden wir auf jeden Fall, die Rahmenbedingungen stimmen."

Letztere waren auch für die kleinen Gäste positiv. Bei ihnen sorgten Ponyreiten und ein Kinderkarussell für Kurzweil, und das Kinderensemble des Theaters am Torbogen führte an beiden Marktagen das Grimmsche Märchen "Dornröschen" auf. Am Samstagabend hieß es im Adolph-Kolping-Saal dann bei freiem Eintritt "swinging Christmas", vertont von der Neckar-Music-Band aus Rottenburg-Weiler.

Für weiteres musikalisches Flair hatten an dafür bestimmten Plätzen der Posaunenchor des evangelischen Kirchengemeinde Eckenweiler, der Musikverein Ergenzingen, die "Fleckahuper" der Narrenzunft und Andreas Braun mit seiner Mundharmonika gesorgt. Für das leibliche Wohl zeigten der DRK-Ortsverein, die Narrenzunft, der Turn- und Sportverein, der Förderverein für die Partnerschaft mit Gols und die Kolpingsfamilie zuständig. Die evangelische Kirchengemeinde bot im Kolpingsaal Kaffee und Kuchen an.