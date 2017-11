Rottenburg Mangel erkannt, Mangel gebannt: Bauplätze für Baisingen

Was macht Baisingen so attraktiv? "Wir haben für unsere Größe eine sehr gute Infrastruktur", sagt Schuh. Die Grundversorgung sei gegeben. In der Grundschule gibt es derzeit Kombiklassen. Aufgrund von steigenden Schülerzahlen werden die Klassen aber wieder getrennt. Auch die Verkehrsanbindung sei ein weiterer Pluspunkt Baisingens. Weitere Vorhaben Die Fenstersanierung im Verwaltungsgebäude erfolgt in drei Abschnitten, der erste soll im kommenden Jahr beginnen. 30 000 Euro sind hier veranschlagt. Das mutet viel an für die Fenstersanierung, allerdings steht das Ganze unter Denkmalschutz, was die Kosten nach oben treibt. Das Gebäude Kaiserstraße 17 wurde von der Stadt gekauft und auf die Wohnbau Rottenburg übertragen. Bewohner des Gebäudes Kaiserstraße 8 kommen dort unter, da dieses abgerissen werden soll. Zudem soll ein Konzept entstehen, wie die dortige Fläche genutzt werden kann. Saniert werden soll auch das ehemalige Lehrerwohngebäude in der Schlossstraße für 400 000 Euro – allerdings erst im Jahr 2019. Für den Ausbau des Rötenweges sind 270 000 Euro im Haushalt enthalten. Am Feuerwehrgebäude werden Funktore angeschafft, zudem soll das Kriegerdenkmal saniert werden.