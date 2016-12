Rottenburg - Dichtes Gedränge herrschte am Wochenende beim Rottenburger Nikolausmarkt. Viele wärmten sich bei eisigen Temperaturen mit Glühwein oder Punsch auf. Am Abend verzauberte Lichterglanz den Marktplatz, auf dem viele Stände waren. Rings um den Weihnachtsbaum konnte man sich vom Glühweinduft, Waffeln oder Crepes verführen lassen. Viele Rottenburger Vereine beteiligten sich am Nikolausmarkt, der mit warmen WOllsocken, Holzarbeiten oder Engeln die Kauflaune anhiezte.