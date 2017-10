Rottenburg Lutz Strobel verlässt Ergenzingen

Rottenburg-Ergenzingen - Der traditionelle Herbstmarkt in der Gäumetropole war in diesem Jahr zwar nicht schlecht besucht, ist aber nicht mehr das, was er einmal war. Nur rund 30 Marktbeschicker schlängelten sich entlang der Utta-Eberstein-Straße. Das ist, gemessen an dem, was einmal war, einfach zu wenig.