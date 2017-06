Rottenburg Linke erkundigt sich nach dem Wohnungsbau

So seien im Jahr 2016 In Rottenburg keine Wohnungen aus der Mietpreisbindung herausgefallen. Im Jahr 2017 hingegen werden 32 Wohnungen in der Klausenstraße, die der GSW Sigmaringen gehören, aus der Mietpreisbindung fallen.

Auf die Frage nach der Situation bei Wohnberechtigungsscheinen wurde gesagt, dass die von der Wohngeldbehörde ausgestellten Wohnberechtigungsscheine in der Regel ein Jahr gültig seien. Die Verwaltung stellte 147 Wohnberechtigungsscheine in den Jahren 2016 und 2017 aus.

Wohnbau soll jährlich 30 Wohnungen bauen